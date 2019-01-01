"Страшное наказание": Ланской о пережитых страданиях после смерти Началовой

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года. После ее смерт на Дмитрия Ланского обрушилась волна критики. Поклонники певицы припомнили, что в браке с музыкантом Юля не была счастлива.

Дмитрий на своей странице в соцсети поделился переживаниями, которые свалились на него в последний месяц жизни Началовой. Ланской поблагодарил всех, кто его поддержал после начавшейся травли. "Именно в такие моменты понимаешь, как важны простые слова и человеческое тепло. Низкий поклон", - написал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены. - Прим.Ред.).

Также артист обратился к недругам. "Я так же благодарен всем , кто кидал копья проклятий мне в спину и исходил желчью. Это сделало меня ещё сильнее", - отметил Дмитрий.

По словам певца, в повседневной жизни порой сложно понять, где добро, а где зло, стрессовые же ситуации помогают расставить все по своим местам. "Все злопыхатели и демоны сами вылезли наружу. Теперь я знаю вас по именам", - угрожающе заявил Ланской.

При этом Дмитрий подчеркнул, что не будет мстить. "Самое страшное наказание для вас это то, чем вы уже являетесь. И вы все про себя и так знаете всё знаете. Жизнь длинная. При случае сочтемся", - заключил он.

Напомним, Дмитрия Ланского обвинили в доведении Юлии Началовой до анорексии. Якобы это сильно подорвало здоровье певицы и послужило толчком для развития смертельных болезней.

39-летняя Юлия Началова умерла от заражения крови и сердечной недостаточности. Началову похоронили на Троекуровском кладбище. У артистки осталась дочь Вера от брака с футболистом Евгением Алдониным.