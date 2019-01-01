"16 марта для вас – страшное число! Фатальное!" Началовой много лет назад назвали дату смерти

Юлия Началова знала, когда умрет. Певицу много лет назад предупредили, что 16 марта 2019 года – страшная для нее дата. Об этом рассказала пиар-агент артистки Анна Исаева.

"Когда мы хоронили Юлю, я, стоя у могилы, вспомнила, как мы общались на съемках с экстрасенсом, который сказал Началовой: "16 марта 2019 года для вас – страшное число! Фатальное! Вам нельзя этого допустить", - делилась Анна.

Но тогда певица и ее окружение не придали пророчеству особого значения. Юлия и раньше обращалась к магам и чаще всего их слова не имели реального подтверждения. К примеру, одна из ясновидящих наворожила, что у Началовой и Алдонина будет трое малышей.

"Эта женщина стала рассказывать, что с Алдониным Юля проживет всю оставшуюся жизнь и родит от него троих детей. Мол, у нее еще будут два мальчика, один из которых станет известным футболистом. Ничего не сбылось", - отметила менеджер.

Но при этом Исаева припомнила, что кое-что из слов шаманов подтвердилось в реальности. Так, гадалка говорила, что некий мужчина поможет певице стать популярнее, привет ее к карьерному взлету. "Буквально через пару недель Началова улетела в США, где случайно встретила Филиппа Киркорова. Он ее познакомил с Уолтером Афанасьевым – известным американским продюсером, который был так поражен голосом Юли, что записал с ней целый альбом", - поделилась агент артистки.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта после пяти дней комы. Ей было 38 лет. Причиной смерти певицы стала острая сердечная недостаточность, которая наступила из-за отека легких и мозга.