Малахов обнародовал последнее сообщение Началовой

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года. Ей было 38 лет. Смерть молодой певицы шокировала россиян. Андрей Малахов дажее посвятил выпуск своей программы "Привет, Андрей" памяти Юлии. В эфире было обнародовано последнее аудиосообщение артистки.

Судя по записи, певица, находясь на больничной койке, дала распоряжение своему пиар-менеджеру. Через день после этого Юлию ввели в кому. На записи голос Началовой звучит слабым и болезненным.

"Аня. Надо написать, что натерла ножку от каблуков. Не надо упоминать суставы. Сустав там не вздулся. Просто натерла ногу", - отдавала распоряжения артистка.

Также Началова, судя по всему, была огорчена сообщениями в СМИ и требовала, чтобы агент погасила шумиху. "И исправь ошибки там. Нужно немножко жестче написать. Приведи в пример всех артистов, которых недавно показывали. Скажи, чтобы они не занимались враньем, ахинеей. Не приписывали здоровым людям какие-то страшные болезни", - отметила Юлия.

Исаева выполнила все требования Началовой. Она резко отвечала журналистам и всячески пыталась пресечь слухи о тяжелом состоянии певицы. Но артистку это не спасло.