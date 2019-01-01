Было стыдно признаться: Салтыкова озвучила замалчиваемую причину смерти Юли Началовой

Певица Ирина Салтыкова рассказала, что на самом деле, по ее мнению, стало причиной смерти Юлии Началовой. Своими соображениями она поделилась в шоу "Привет, Андрей".

Исполнительница хита "Эти глазки" рассказала, что проблемы со здоровьем преследовали Началову за несколько лет до трагедии. Однако взяться за лечение мешало отсутствие средств из-за не востребованности на российской сцене. Салтыкова заявила, что Началовой было стыдно в этом признаться, хотя возможности медицины позволяли вылечить ее недомогания.

Версию Ирины поддержал адвокат Анатолий Кучерена, отметивший, что при наличии денег можно прооперироваться в одной из немецких клиник. Но Началова даже не позвонила врачам, которых ей рекомендовали влиятельные друзья. Юлия не говорила о своих болезнях с родственниками и запрещала что-либо рассказывать приятелям.

Напомним, что Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года. Последние свои дни певица провела в больнице, перед смертью она впала в кому.



После кончины исполнительницы хита "Герой не моего романа" Ирину Салтыкову обвинили в раскручивании темы Началовой. Так, экс-солист группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской за которым Началова была замужем три года, назвал Салтыкову "символом женщины с пониженной социальной ответственностью, гордо несущей это знамя".