Николаев о перенесшем операцию Крутом: "Я не представлял, как он встанет и пойдет"

Заслуженный деятель искусств, певец и композитор Игорь Николаев несколько лет назад в интервью Кире Прошутинской рассказал о дружбе. Что он понимает под этим словом.



"Дружба - это разные моменты жизни. Дружба, если это настоящая дружба, которая длится много времени, она не может обойтись без недопонимания, черной кошки, пробежавшей, без конфликта. Может, даже без какого-то разочарования. Но если потом вы находите в себе силы и возможности - два человека - заново построить отношения и возобновить, то она выходит на новый уровень: становится намного крепче, чем до этого. Как гениально у Евтушенко: "Мне снится старый друг, который стал врагом, но снится не врагом, а тем же самым другом. Со мною нет его, но он теперь кругом, И голова идет от сновидений кругом". Вот это ощущение, что... Подожди, ну это же твой враг, ну это же твой друг. И тут главное, не заблудится", - пояснил музыкант.

После таких слов Прошутинская вспомнила песню Николаева "Мой друг", которая была написана в соавторстве с лучшим другом певца Игорем Крутым. Созданию композиции предшествовала тяжелейшая операция Крутого.

"Мой друг" - это ситуация конкретная. Игоря. Потому что я знал, что он после операции. Но увидеть то, что я увидел - это, конечно, было так… Все не показывали вид, но предположим, когда он сказал: "Пойдем я тебе покажу мелодию". Я не представлял, как он встанет и пойдет вообще. И когда мы дошли со всеми этими трубками, которые торчали из его тела, и он сел, сыграл мелодию. Мы обычно всегда песни писали о любви. Там: "Я люблю тебя до слез" и так далее. И я сказал: "Игорь, эта песня будет точно не о любви. Я тебе позвоню и расскажу", - поделился Николаев.

Через несколько дней текст песни был готов. "Эта строчка про то, что мы не пили. Потому что дружба - значит, что застолье, все время надо напиться и признаться друг другу в любви, похлопать по плечу - это все неправильно. То есть, это тоже бывает. И много раз. Но это не об этом. Дружба - это когда вот просто прийти в конкретной ситуации на помощь. Не выпивать. Не надо. Сделай человеку вот это - то, что ему нужно. Не надо брататься, чокаться. И все это не нужно. Даже речь идет не о какой-то поддержке по бизнесу или материальной, или что-то. Просто поддержать. Он должен почувствовать, что тебе стало холодно на земле", - объяснил композитор.

Николаев и Крутой познакомились еще в юности. Они оба были провинциалами, которые приехали в Москву. "Понаехали. Он из маленького городка на Украине, я из маленького городка на Сахалине. И вот мы тут, конечно, чего-то мыкались и снимали квартиры, проходили через разные ситуации, и кидали нас кидалы. Куклы нам подсовывали вместо денег. Мы через многое, многое прошли с Игорем. У нас очень похожее было начало. Провинциальное такое начало. У него рано ушел отец и осталась мама, которая слава Богу до сих пор жива и здорова. И у меня отец рано ушел и осталась мама, которая до сих пор жива и здорова. У нас мам зовут одинаково - Светлана, что у него, что у меня. Они дружат", - рассказал Николаев.

Даже с женой Крутой познакомился, когда вместе с Николаевым давал концерты в США. "Все это происходило в Атлантик-Сити в Америке. После гастролей "Песни года". Была написана по этому поводу песня "Я люблю тебя до слез", потому что сначала она называлась - это была инструментальная мелодия - она называлась Оленька. Он сыграл мелодию. "Вот такая мелодия. Называется Оленька". Я говорю: "Ну все понятно", - вспомнил Николаев.