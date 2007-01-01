"Немощный, но глаза горели": друзья о последних днях страдавшего от рака Абдулова

Друзья и коллеги актера Александра Абдулова, который скончался в 2008 году от рака легких, рассказали о последних днях жизни артиста.

Незадолго до смерти на съемках в Астрахани Абдулов, по воспоминаниям актеров, работавших с ним на площадке, постарел и похудел, стал невероятно раздражительным. Его мучили постоянные боли в пояснице, и он постоянно пил обезболивающее - эти таблетки могли спровоцировать язву желудка.

Заведующий службы звукорежиссуры театра "Ленком" Владимир Черепанов (ныне уже тоже покойный) много лет дружил с Александром Абдуловым и рассказывал, что испытал настоящий шок, увидев актера в те дни. "Уже тогда он выглядел очень плохо. Оказывается, Саша долгое время мучился от язвы, ничего не ел, к врачам не обращался", - делился он.

Даже в те роковые дни любимой темой для Абдулова была работа. Это отмечают многие друзья актера. За день до смерти он попросил принести ему в больницу очки, сухарики и сценарий недоснятого "Инженера Гарина". В картине играл один из лучших друзей Абдулова - актер Георгий Мартиросян. 31 декабря 2007 года он последний раз увидел своего друга.

"Немощный, но глаза горели так, что это не вязалось с тем, что происходит. Саша сказал нам: "Сейчас поедем к маме, поздравим ее с Новым годом", - поделился актер.

В августе 2007 года у Абдулова обострилась язва желудка, он был срочно прооперирован. Вскоре его перевезли в Москву, а потом отправили в израильскую клинику, где актеру был поставлен страшный диагноз: рак легких четвертой стадии.

Четыре месяца артист сражался со смертельной болезнью. В последний раз на публике он появился 13 декабря 2007 года, когда Владимир Путин вручил ему орден "За заслуги перед Отечеством". 3 января 2008 года Абдулова не стало. Актера похоронили на Ваганьковском кладбище Москвы.