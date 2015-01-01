Подруга рассказала, как Шепелев предал Фриске перед смертью

Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года от рака мозга. В годовщину смерти близкие вспоминают, какой была артистка.

Продюсер Олеся Сазыкина, которая тесно общалась с Жанной Фриске, поделилась новой информацией о романе певицы и телеведущего Дмитрия Шепелева.

По словам Сазыкиной, Фриске не питала иллюзий относительно порядочности Шепелева. Певица якобы допускала, что он может бросить их с сыном Платоном. "Если с Димой что-то не сложится, я ребенка сама воспитаю", - говорила она [певице Ольге] Орловой. И ее сомнения оказались не напрасными. Когда она заболела, Шепелев проявил себя во всей красе", - цитирует Сазыкину "Экспресс-газета".

Продюсер сообщила, что Шепелев продавал журналистам видео и фото умирающей от рака Фриске. На одном видео он будто бы заработал миллион рублей.

"Я уже не говорю про эту мутную историю с пожертвованиями на лечение Жанны, которые собирал Русфонд. Распределение этих пожертвований тоже осуществлялось Шепелевым. И только ему одному известно, сколько и на что реально было потрачено", - рассказала Олеся Сазыкина.

Со слов приятельницы певицы, телеведущий предал Жанну Фриске и вместе с сыном уехал из России за считанные часы до смерти артистки. "Видимо, боялся, что после смерти Жанны ее родители захотят оставить ребенка себе. Сам-то он Жанне был никто - просто сожитель. А ребенок давал ему возможность на законных основаниях претендовать на часть ее наследства", - утверждает Сазыкина.