Что нельзя делать в день рождества Николая Чудотворца

Православные христиане отмечают 11 августа праздник рождества Николая Чудотворца. Он считается покровителем путешествующих, заключённых, детей и сирот. Этот святой также известен как защитник оклеветанных.

Имя Николая Чудотворца вплоть до начала XX века было одним из самых популярных при наречении младенцев. Святитель Николай является самым почитаемым святым и в современной России.

В этот день нежелательно ругаться и ссориться с окружающими, злоупотреблять алкоголем; нельзя гадать, заниматься магией и оккультизмом, увлекаться приметами.

Также распространено мнение, что в православные праздники нельзя работать, шить и делать уборку. Лучше всего в день Николая Чудотворца сходить в храм на службу и помолиться.

