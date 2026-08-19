Что категорически нельзя делать на Преображение Господне

19 августа православные отмечают Преображение Господне - один из самых важных двунадесятых церковных праздников, который в народе прозвали Яблочным спасом.

Согласно библейскому преданию, в этот день Иисус поднялся на гору вместе с тремя ближайшими учениками - Петром, Иаковом и Иоанном. Во время молитвы они увидели своего учителя преображенным: одежда Христа стала белоснежной, Его лицо просияло, в Его человеческой природе проступили божественные черты. По сути, перед изумленными взорами апостолов предстал Бог в Его триединстве. Спускаясь с горы, Иисус запретил своим спутникам говорить об увиденном. Как считается, праздник Преображения Господнего напоминает православным о важности самосовершенствования и духовного преображения.

На Руси этот праздник связывали с преображением природы на излете лета. Народ радовался собранному урожаю. В этот день люди освящали сливы, груши, мед, хлебные колосья и яблоки (много-много яблок). Отсюда и пошло народное название Преображения Господнего - Яблочный Спас. До этого праздника верующие не ели яблоки, считая, что таким образом они дарят золотые яблоки своим умершим детям на том свете.

Как и любой другой православный праздник, Преображение Господне связано с определенными запретами. Поскольку на этот праздник выпадает Успенский пост, то само собой разумеется, что 19 августа категорически нельзя есть мясо, рыбу и продукты животного происхождения, а также пить спиртное. Православным следует готовить постные блюда, причем желательно использовать яблоки.

Во время Преображения Господнего воспрещается работать дома. Стирку, глажку, уборку и шитье перенесите на следующий день. В народе есть поговорка: "Кто на Спаса шьет - до конца дней слезы льет". Под запретом оказывается также труд во дворе и огороде. Если отложить работу невозможно, то постарайтесь хотя бы приступить к ней после посещения церкви. По большом счету, в праздник нельзя выполнять не только физическую, но и интеллектуальную работу.

Большим грехом в этот день считается сквернословие. Категорически нельзя ругаться, спорить и желать другим людям зла. Нужно внимательно следить как за своим языком, так и за своими мыслями. Злобствующие люди рискуют отпугнуть от себя благодать Божью.

В народе верят, что на Преображение запрещено есть яблоки в одиночку. В противном случае на вас обрушится несчастье. Чтобы прожить долгую и счастливую жизнь, следует угощать друзей, знакомых и случайных встречных освященными яблоками. Чем больше плодов вы раздадите, тем лучше.

Существует поверье, будто на Яблочный Спас нельзя убивать насекомых. Если спугнуть севшую на руку муху, то не видать вам удачи весь год. Поэтому суеверные люди в этот день терпеливо ждут, пока ползающие по ним букашки добровольно не захотят оставить их в покое.