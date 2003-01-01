"Твари конченые": Пельш рассказал о жестокой шутке над потерявшим друга Абдуловым

Актер, музыкант и телеведущий Валдис Пельш вспомнил о неприятном инциденте с актером Александром Абдуловым. Это произошло на шоу "Розыгрыш", которую Пельш вел с 2003 по 2012 годы.

"Некоторые розыгрыши были неуклюжи", - признался Валдис Пельш в интервью Кире Прошутинской в 2019 году. В качестве примера он привел историю с Абдуловым, который славился своей любовью к собакам. Эти питомцы были для актера фактически друзьями. Во время розыгрыша артиста привели в корейский ресторан, и в это же время редакторы шоу при звезде кино принесли клетки с песиками, якобы для употребления их в пищу. Абдулов был шокирован и купил всех собак, чтобы спасти.

"В общем, он купил шесть собак, чтобы их не съели эти наши союзники, наши актеры. И когда мы были в студии, Саша мне сказал: "Вы, конечно, твари конченые. Воспользовались тем, что у меня за неделю до этого собака умерла". А мы не знали. Вот так все совпало. Я говорю: "Саш, прости нас Христа ради, но, честно, я даже не буду спрашивать у авторской группы, но я тебе клянусь, что если бы кто-то знал, мы бы никогда этого не сделали", - рассказал Пельш.

При этом телеведущий отметил, что он органично чувствовал себя в этой программе. "Неуклюжие" шутки он отнес к разряду производственного брака. Кроме того, сам Валдис Пельш не придумывал розыгрыши: "Скажем так, технические условия, что сами розыгрыши снимает авторская группа и они делают это в силу своих талантов. Моя задача была вести студийный блок".

Напомним, что Александр Абдулов скончался от рака легкого в январе 2008 года.