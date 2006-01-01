Опубликовано трогающее до слез фото Фриске и беременной Началовой

На фан-странице Жанны Фриске в соцсети появился архивный снимок. На фото запечатлены солистка "Блестящих" и ее подруга Юлия Началова.

Кадр сделан в кулуарах одного из светских мероприятий. Обе певицы в легких платьях, а в руках у них цветы. При этом Началова беременна дочерью от Евгения Алдонина Верой. Фотограф поймал момент, как Жанна нежно гладит животик Юли. При этом у Фриске восторженный и трепетный вид, Началова в ответ улыбается.

Кадр сделан в 2006 году. Тогда Фриске только мечтала о ребенке и даже еще не была знакома с Дмитрием Шепелевым, а Началова была счастлива в браке с футболистом. Обе артистки в то время даже не догадывались, как трагично оборвутся их жизни.

Поклонников певиц архивный снимок заставил прослезиться. "Столько счастья в их глазах. Жалко молодые царствия небесного", "И у обеих детки остались сиротами...Вот такая жизнь", "Трогающее до слез фото. и не верится, что их уже нет с нами", "Страшная штука-жизнь... От фото мурашки по коже, кто бы мог подумать, что так все сложится", - написали в комментариях россияне.

Напомним, Жанна Фриске умерла в 2015 году от рака мозга. Ей было 40 лет. За два года до смерти артистка родила от Шепелева сына Платона. Юлии Началовой не стало 16 марта 2019 года. Она умерла на 39-м году жизни от заражения крови и сердечной недостаточности. У Юли осталась дочь Вера.