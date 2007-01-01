Выяснились детали тайного контракта между принцем Уильямом и Кейт Миддлтон

Стало известно о тайном соглашении, которое принц Уильям и Кейт Миддлтон заключили в 2007 году во время учебы в Сэнт-Эндрюсском университете.

Королевский биограф Кейт Николл написала в книге "Кэтрин - будущая королева", что в том году Уильям и Кейт поссорились. Это произошло якобы из-за того, что внук Елизаветы II флиртовал с другими девушками и не торопился с женитьбой на своей невесте. Как бы то ни было, конфликт привел к тому, что возлюбленные решили расстаться.

Но Уильям довольно быстро понял, кого он потерял. Член британской королевской семьи вернулся к Кейт. Миддлтон не сразу простила принца, однако все-таки сменила гнев на милость. Кэтрин поставила сыну Карла III одно условие: их отношения возобновятся только в том случае, если Уильям пообещает жениться на ней. Влюбленные подписали контракт.

В итоге принц выполнил все условия соглашения в 2010 году, когда британцы узнали о помолвке Кейт и Уильяма. Через год они поженились, а затем родили троих детей. Сейчас принц и принцесса Уэльские считаются одной из самых крепких пар среди знаменитостей.