Слухи подтвердились: Диана родила Гарри не от принца Чарльза

Подтвердились слухи о том, что леди Диана родила Гарри не от принца Чарльза. Он сам в пылу ссоры заявил Гарри, что тот не его сын. Это случилось еще в 2019 году. Причиной для выяснения отношений стала Меган Маркл. Принц Чарльз решил провести воспитательную беседу с её супругом, своим сыном, но мирный разговор превратился в ссору. Об этом узнало издание Globe от своего источника.

Как только Чарльз стал критиковать Маркл и нелестно отзываться о ней, Гарри бросился её защищать и сказал отцу, что она лучше всех его родственников вместе взятых. Чарльз не выдержал и в сердцах выпалил Гарри, что он не его отец. Дескать, меньше, чем за год до рождения Гарри, принцесса Диана ему изменила, заведя роман с одним из офицеров.

Слухи о том, что леди Диана родила Гарри не от Чарльза ходят при дворе давно. Среди кандидатов в отцы назывались офицер Джеймс Хьюитт и ещё один военный из Шотландии - Марк Дайер.