Как живет вдова Влада Галкина

После смерти мужа Дарья Михайлова стала редко появляться на публике. Возникли слухи, будто актриса перебралась в Германию и вышла замуж в третий раз. На самом деле вдова Владислава Галкина, хоть и ведет довольно замкнутый образ жизни, не бросала ни страну, ни любимую работу.

Дарья Михайлова и Владислав Галкин поженились в 1998 году. Незадолго до смерти артиста появились слухи о том, что он много пьет, редко появляется дома и проводит время с молоденькими девушками. Михайлова подала на развод, однако заседание, назначенное на март 2010 года, не состоялось из-за кончины Галкина. 25 февраля у звезды сериала "Дальнобойщики" остановилось сердце.

Вдова получила по наследству квартиру на Смоленском бульваре, апартаменты на Пречистенке и иномарку. По данным СМИ, Михайлова не помогла родителям Галкина с похоронами, поскольку ей, как объяснила артистка, нужно было обеспечивать дочь от первого мужа. Родители Владислава Галкина обвинили актрису в предательстве, после чего она исчезла из поля зрения журналистов.

Но покидать Россию Дарья Михайлова не собиралась. "Не помню, чтобы Дарья куда-то уезжала. Я всегда видел ее в Москве. А ушла она потому, что у нее появились новые проекты", - рассказывал Евгений Князев, ректор Театрального института им. Б. Щукина, где училась и работала вдова Галкина.

Сейчас Михайлова снимается в кино, преподает в Институте современного искусства и пробует себя в роли режиссера. В 2020 году в театре "Человек" состоялась премьера ее спектакля "Тюремный психолог". Это история про врача, которая не может расстаться с любовником, несмотря на его измены. Вдова Галкина поставила этот моноспектакль по пьесе Елены Исаевой и исполнила главную роль.

"Сейчас я существую как свободный художник, - рассказала Михайлова kp.ru после премьеры. - Я интроверт по характеру. Стараюсь не грузить окружающих своими переживаниями. Но это не значит, что у меня их нет. Правда, таких созависимых отношений [как у героини ее спектакля - прим. ред.] действительно не было. Когда мужчина совершает ужасные поступки, постоянно изменяет, а женщина продолжает за него цепляться, мне это непонятно".

В последние годы Михайлова приняла участие в съемках нескольких сериалов, в том числе "СССР", "Круговорот" и "Захват". Личную жизнь Михайлова держит в тайне. 22 февраля она отметила свое 61-летие, а 25 февраля исполнилось 16 лет со дня смерти Владислава Галкина.

Сегодня Михайлова редко вспоминает о прошлом, предпочитая не возвращаться к тяжелым дням. В редких интервью она признается, что брак с Галкиным научил ее главному: "Я долго жила ради другого человека, забывая о себе. Теперь понимаю — любовь не должна быть жертвой".