Что категорически нельзя делать на Благовещение

7 апреля православные россияне отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Это один из важнейших христианских праздников, который отсылает к библейским событиям, описанным апостолом Лукой.

Согласно преданию, когда мать Иоанна Предтечи находилась на шестом месяце беременности, архангел Гавриил спустился к Деве Марии с небес. Он принес ей благую весть о грядущем рождении Спасителя. "Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус", - сказал архангел.

Благовещение относится к двунадесятым праздникам, поэтому его всегда отмечают в определенный день - 7 апреля. В церквях проводятся праздничные богослужения. Священнослужители запускают в небо белых голубей в память о том, что во время крещения Святой Дух сошел на Иисуса Христа в виде белого голубя.

В этот день постящимся разрешается съесть рыбу и растительное масло, а также выпить красного вина. С давних пор на Благовещение принято украшать дома весенними цветами, символизирующими непорочность.

Как и другие христианские праздники, Благовещение сопряжено с рядом запретов и ограничений. Например, в этот день запрещено заниматься тяжелым физическим трудом. Работу по дому, в том числе стирку, шитье и уборку, следует отложить на следующий день. Готовить 7 апреля тоже нежелательно.

Существует поверье, согласно которому на Благовещение нельзя зажигать огонь в доме. Велика вероятность пожара.

Плести косы и наряжаться в этот день тоже не стоит. Если верить приметам, это может навлечь на человека несчастье.

Суеверные люди 7 апреля опасаются давать или брать взаймы деньги. Это якобы может привести к материальному неблагополучию. К тому же не рекомендуется одалживать соль и перец, иначе вас ждет неудача.

Под запретом ссоры, сквернословие, рукоприкладство и дурные мысли о людях. Особенно это касается супругов, которые в этот день должны пуще прежнего заботиться друг о друге. Есть одно интересное поверье: говорят, что если 7 апреля жена 40 раз назовет мужа "милым", то весь год в доме будет царить мир и взаимопонимание.