Что нужно делать на Покров Пресвятой Богородицы: традиции и приметы праздника

14 октября православные россияне отмечают один из наиважнейших праздников - Покров Пресвятой Богородицы.

Праздник отсылает к событиям, которые произошли в Константинополе в 910 году при императоре Льве Великом (Мудром). Тогда на византийцев напали, по разным данным, то ли сарацины, то ли племена русов и болгар. Когда враги взяли город в кольцо, во Влахернской церкви произошло чудо. Святой Андрей Юродивый, который принял подвиг юродства, увидел Деву Марию с ангелами. По легенде, она простерла над молящимися свой плат, защитив тем самым христиан от мусульман.

На Руси Покров начали отмечать при князе Андрее Боголюбском в 1164 году. В это время люди завершали сельскохозяйственные работы и готовились к зиме.

14 октября хозяйки пекли блины и ходили с ними по дому, читая молитву пресвятой Богородице. Несколько кусочков женщины клали по углам, чтобы задобрить домового, который осенью, как верили в народе, впадает в спячку до весны.

Кроме того, хозяйки пекли покровский каравай, варили мед и брагу. Праздник отмечали весело - с песнями и плясками.

Покров Пресвятой Богородицы считался девичьим праздником, поскольку в это время на Руси наступала пора свадеб. Согласно поверьям, заключенные в это время союзы были самыми крепкими. 14 октября девушкам не рекомендовалось отказывать сватам и женихам, в противном случае они могли засидеться в девках.

На Покров принято просить у матерей благословения. "Как Матерь Божья своим покровом укрыла землю от всяческих бед, так и я поступаю с детьми своими", - говорили на Руси матери, благословляя своих отпрысков.

Согласно приметам, если 14 октября дует северный или восточный ветер, то зима будет суровой. Южный ветер предвещает снежную и мягкую зиму, а переменный ветер - переменчивую зиму.

Если журавли улетают до Покрова, то зима грядет ранняя и холодная. А если белки к 14 октября полиняли, то зимние месяцы ожидаются относительно теплыми.