Медовый Спас в 2025 году: традиции, обычаи и запреты

14 августа православные христиане традиционно отмечают Медовый Спас, который также называют Первый, Маковый, Мокрый Спас, либо Спас-на-водах. С этого праздника наступает кульминация лета − Успенский пост, который продлится две недели - до 28 августа.

В церковном календаре формулировки "Медовый Спас" нет, это народное название праздника. 14 августа верующие отмечают Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице.

Традиции

Праздник основан на ветхозаветной традиции приносить излишки урожая в храмы. В этот день люди благодарят Бога за то, что позволил им собрать их. Собственно, само слово "спас" связано со словами "Спаситель" и "запас".

К середине августа пчелы перестают носить мед, и пасечники приступают к сбору. Первый мед традиционно несут в храм на освящение. Отсюда и название праздника – "Медовый спас".

14 августа – это еще и день памяти святого Маккавея. На службу традиционно приносят семя мака для освящения. Отсюда второй вариант названия праздника – "Маковый спас".

Праздничные службы в храмах проводятся по случаю освящения водоемов вокруг Константинополя с помощью Животворящего Креста Господня. Именно поэтому 14 августа в храмах проводят чин освящения воды и этот день называют еще Мокрым Спасом либо Спасом-на-водах.

Медовый Спас - первый из августовских спасов. 19 августа верующих ждет Яблочный Спас, а 29 августа - Ореховый.

Обычаи и запреты

Поскольку 14 августа – это первый день Успенского поста, то на праздничный стол не ставят блюда с продуктами животного происхождения. Можно употребить в пищу мед, орехи, фрукты и ягоды. Нельзя устраивать пышные застолья и распивать алкоголь.

Считается, что 14 августа заканчивается лето, поэтому в этот день нельзя купаться. Наши предки полагали, что вода становится холодной, и нарушители запрета неминуемо заболеют.

В этот день запрещено совершать дурные поступки и иметь нечистые помыслы. Нельзя сквернословить, так как весь негатив бумерангом вернется обидчику. Лучше пожелать добра и здоровья, принято одаривать нуждающихся.

На Медовый Спас лучше отложить все домашние дела и тяжелые работы. Вместо этого нужно посетить храм, накрыть стол, посидеть в кругу родных и близких.

По христианским традициям в день празднества Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице запрещены гадание и ворожба. Однако именно в этот день женщины нарушают запрет, гадая на суженого и делая привороты. Считалось, что девушка с медовой или маковой выпечкой может приворожить понравившегося мужчину.