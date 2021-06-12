"Плакал и не понимал, как жить дальше": почему россияне становятся алкоголиками, и как перестать пить

11 сентября в России отмечается День трезвости — день, посвященный борьбе с алкогольной зависимостью и популяризации здорового образа жизни. Проблема чрезмерного употребления в России всегда стояла остро. Как минимум, 85% трудоспособных россиян выпивает. Ежегодно от причин, связанных с употреблением спиртного, только по официальным данным в России умирает около 50 тысяч человек. О причинах, последствиях и способах лечения алкоголизма — в материале "ТВ Центра".

***

30-летний Артем (имя изменено по просьбе героя, - прим. редакции) рос в сложной семье – его отец был алкоголиком. От прямой зависимости от психоактивных веществ не страдала только мать молодого человека, но и ее поведение строилось вокруг зависимости мужа — то, что специалисты называют "созависимым поведением". Сам Артем впервые попробовал спиртное в 16 лет, вкус ему не понравился, и он, как и многие подростки, был убежден, что никогда не потеряет контроль над количеством выпитого. То есть не станет алкоголиком. Тем более что у Артема был наглядный пример, того, как не надо жить – родной отец обманывал семью, чтобы улизнуть из дома, напиться, а потом приползти домой и устроить скандал. На поздних стадиях алкоголизма он начал воровать из дома ценные вещи и, в конце концов, умер от отравления "паленой" водкой.

В 23 года в жизни Артема случилось самое, как ему тогда казалось, большое горе – умерла его бабушка. Самый близкий на тот момент человек, дома у которого он прятался во время загулов отца. Прятался буквально. После ее похорон Артем периодически стал покупать алкоголь по дороге с работы. Потом стал покупать его по дороге на работу. А после — и во время работы. Так началось падение на дно человека, который когда-то клялся себе, что никогда не станет алкоголиком.

***

Количество алкоголиков в России, начиная с 2010 года, неуклонно снижалось. По данным Росстата, за 11 лет количество случаев впервые выявленной алкогольной зависимости и алкогольных психозов сократилось почти втрое — со 153,9 тыс. до 53,3 тыс. Это во многом стало возможным благодаря государственной политике: вводились ограничения на время и место продажи алкоголя, возраст покупателей и другие меры. Однако тренд на снижение изменился во время пандемии. В 2022 году под диспансерное наблюдение впервые попали 54,2 тыс. человек, в том числе с алкогольным психозом – почти 13 тысяч. Это официальные данные, реальные цифры могут быть значительно выше. Тогда, как признает Минздрав, причиной негативной тенденции стал "стресс от пандемии". Продажи алкоголя стали расти вместе с ростом тревожности и пессимизма у россиян. Усугубился негативный тренд в последние годы. Косвенно на это указывает и возросший спрос на услуги специалистов по лечению алкогольной зависимости. По сравнению с 2023 годом интерес россиян к ним вырос сразу на 85%.

"Хроническая и часто смертельная болезнь"

Алкогольная зависимость, как и любая другая химическая зависимость, — это хроническое, приобретенное заболевание, которое формируется под влиянием множества факторов: генетических, психологических, социальных и культурных. Это не врожденное заболевание, хотя факторы наследственности могут составлять до 50-60% риска развития алкоголизма, говорит врач-психотерапевт Центральной клинической больницы Управления делами президента России Денис Хоряев.

Предсказать или спрогнозировать возникновение алкоголизма едва ли возможно, считает Хоряев, однако существуют факторы риска. К ним относятся наличие алкоголиков в семье (говоря научным языком, отягощенная зависимостями наследственность), ранее начало употребления спиртного, алкогольные традиции в семье, на работе и в кругу общения. Еще двумя факторами риска являются наличие различных расстройств психики вроде депрессии или повышенной тревожности, а также употребление алкоголя для того, чтобы справиться со стрессом и негативными эмоциями.

С тем, что алкоголизм — это приобретенное и хроническое заболевание, согласен и специалист по консультированию болезней зависимости, врач Александр Штульман. В то же время он подчеркивает, что это самостоятельная, первичная болезнь.

"У этой болезни есть структура. Это био-психо-социо-духовная болезнь. Поражаются все сферы и все аспекты проявления человеческой личности. Поэтому лечить нужно все вместе, а не по отдельности. У болезни есть наследственные факторы, но наследственный фактор это не приговор. Наследственные факторы не способствуют тому, что человеку больше хочется употреблять. У него больше риск развития болезни зависимости, если он будет употреблять. Если он употреблять не будет, у него этой болезни не возникнет, какой бы наследственность не была. Но если у человека повышенный риск развития алкоголизма, то ему лучше не употреблять алкоголь вовсе", - говорит психолог.

Он подчеркивает, что алкогольная зависимость — болезнь неизлечимая и часто смертельная. Однако люди, которые выздоравливают от зависимости, имеют все шансы прожить полноценную, достойную жизнь. Точку зрения Штульмана разделяет психотерапевт Хоряев. По его словам, алкоголизм хоть и хроническое заболевание, но оно поддается лечению.

"Каждый считает, что с ним это не случится"

Предсказать скорость развития алкогольной зависимости у человека невозможно. Штульман сравнивает это с возникновением аллергии.

"Практика показывает, что пока у человека проблем не возникло, каждый считает, что с ним это не случится. Он будет пить поменьше, осторожнее, будет контролировать потребление. Да, мы можем контролировать уровень употребления, но внутренние процессы, которые происходят, мы не можем контролировать. Это как аллергия: ты ешь до поры до времени клубнику, а потом у тебя вдруг на нее аллергия. Точно так же происходит и с алкоголем", - говорит он.

При этом психологи предупреждают, что так называемой безопасной дозы алкоголя не существует. Развитие алкоголизма зависит не от количества выпитого, а от реакций на спиртное, которые происходят в организме. Алкоголь, как и никотин, — это яд, в переработке которого участвует печень. Но когда этот яд поступает в организм регулярно, печень начинает работать усиленнее и тот, эффект, который достигался меньшими дозами, уже не работает. Человек незаметно для себя начинает пить все больше.

***

Артем сам не заметил, как количество выпитого увеличилось до, как он сейчас признается, "чудовищных объемов". "Каждый вечер после работы я покупал 8-10 бутылок пива, прятал их за диваном, чтобы домашние не увидели. Когда пива не было, я подливал коньяк в кофе или чай", - рассказывает он. Отношения с семьей стали портиться. Родители, с которыми Артем на тот момент жил, постоянно отчитывали его за количество выпитого. Друзья перестали звать на встречи, на что Артем обижался и в сильном подпитии устраивал сцены ревности: обвинял в том, что они его бросили и нашли себе новый круг общения. Девушка, которая некоторое время пыталась поддерживать Артема, ушла от него, не выдержав пьяных выходок любимого. Чувство одиночества — неважно: мнимое или истинное — усугубляло проблемы с алкоголем. Количество выпитого становилось все больше, как и проблем, связанных со спиртным.

***

Психотерапевт Денис Хоряев выделяет три стадии развития алкогольной зависимости. Начальная стадия характеризуется формированием психической зависимости. Спиртное дает человеку ощущение удовольствия за счет эйфории или облегчения психоэмоционального состояния.

"На этой стадии увеличивается количество и частота употребления алкоголя. Со временем для достижения тех же эффектов требуется всё больше алкоголя. Это называется ростом толерантности. Постепенно утрачивается контроль над количеством выпитого", - говорит Хоряев.

Одновременно начинают ухудшаться отношения с семьей и друзьями, появляются проблемы с работой или учебой, конфликты с законом и другие социально значимые последствия.

"Сказал, что неделю дрейфовал в Средиземном море"

На второй стадии начинает формироваться физическая зависимость — появляется абстинентный синдром, патологическое влечение к алкоголю, нарастают токсические поражения внутренних органов. На третьей у человека падает толерантность к алкоголю, заметна деградация личности, развивается слабоумие. Во всех внутренних органах и системах начинаются необратимые изменения — это поражение мозга, печени и другие патологии, что в результате приводит к инвалидности и даже смерти.

"У людей, страдающих алкогольной зависимостью, поведение, связанное с употреблением алкоголя, становится все более неконтролируемым, и часто продолжается, несмотря на вредные последствия. Тяжесть течения зависимости определяет на сколько быстро конкретный человек может пройти эти стадии. При тяжелой зависимости от первой пробы алкоголя до третьей стадии может пройти 3-5 лет. При легких формах человек за всю жизнь может так и не дойти до третьей стадии. Тяжесть течения зависит от накопления и выраженности факторов риска", - объясняет психотерапевт Денис Хоряев.

***

У Артема путь от начала активного употребления до второй стадии занял всего два года. Пьяные выходки становились все безрассуднее. Он не стеснялся уходить из офиса на несколько часов и пить пиво в соседнем скверике. Однажды он и вовсе не появлялся на работе больше недели, не отвечал на звонки и сообщения. Коллеги и руководители прекрасно понимали причину. Вернувшись через неделю в офис, Артем рассказал, что в выходные отправился с друзьями на лодке на остров в Средиземном море. Она якобы сломалась, и они несколько суток дрейфовали, надеясь на спасение. Сейчас Артем смеется и говорит, что такую абсурдную историю вряд ли сочинил бы в трезвом состоянии. Но тогда эта выходка стоила ему работы. Руководство попросило Артема написать заявление об увольнении, пригрозив выгнать за прогулы "по статье".

***

Как считает Александр Штульман, одним из инструментов профилактики алкоголизма могла бы быть так называемая практика административных направлений — когда руководитель, заметив, что сотрудник стал хуже работать, может вынести ему выговор и предложить обратиться за бесплатной помощью к специалисту. Тот поможет работнику выявить причину и найти способ решения проблемы. В том числе и связанную с алкоголем. Если же работник отказывается и не собирается менять свою жизнь, тогда работодатель имеет полное право расстаться с ним. При этом, подчеркивает Штульман, руководителю не нужно знать, что именно стало причиной проблем его сотрудника — этим должен заниматься компетентный специалист, а вот предложить помощь — вполне по силам. Опыт показывает, что при такой схеме 80% людей не только обращаются к специалисту, но и принимают помощь, которую тот предлагает. Однако пока в России такая практика направлений встречается редко, сокрушается Штульман.

"Непьющие - это нормальные люди, не безумные, не затворники"

Существует несколько способов лечения алкогольной зависимости. Это медикаментозное лечение, которое включает в себя детоксикацию организма ("прокапаться", как говорят в народе), поддерживающую терапию и лечение сопутствующих заболеваний. Это психотерапия, причем как индивидуальная, так и семейная. Она нужна для работы с причинами и следствиями зависимости. Третий этап — социальная реабилитация и изменение образа жизни.

"Помощь нарколога обычно является необходимой, особенно на начальных этапах лечения, когда требуется провести детоксикацию и составить план лечения. Нарколог также может диагностировать и лечить сопутствующие медицинские и психические проблемы. Однако некоторые люди с легкой формой зависимости могут попытаться справиться с проблемой самостоятельно с поддержкой групп самопомощи и без прямого участия специалиста по зависимостям", - говорит психотерапевт Хоряев.

В то же время он подчеркивает, что самостоятельное лечение может быть опасным, особенно при тяжелой или средней тяжести алкогольной зависимости.

Особое место в лечении алкоголизма занимает терапия. Человек не может прекратить употреблять и оставаться трезвым длительное время с теми взглядами на жизнь, с теми навыками и окружением, которые у него есть, считает специалист по лечению зависимостей Александр Штульман. Зачастую человек просто не понимает, что с ним происходит и как ему быть. Именно поэтому смена работы, друзей или даже уход из семьи в попытке перестать пить не приводят к правильному результату. Помочь разобраться в себе может психологи и терапия.

"В первую очередь для того, чтобы на первом этапе можно было в каких-то тяжёлых обстоятельствах удержаться от употребления. Первый этап - это просто удержаться от употребления, с помощью групп вроде "Анонимных алкоголиков", с помощью программы "12 шагов". Потому что человек бессилен. Это дает надежду, что он тоже сможет не употреблять. Это не навыки комфортной жизни. Наличие группы успокаивает человека, потому что он не один. Он видит, что может это преодолеть, можно жить достаточно комфортно, и что непьющие — это нормальные люди, не сумасшедшие, не безумные, не затворники. Там есть определенные лозунги. Например: "Сомневаешься — не ходи. Чувствуешь себя неуютно — уходи". "Живи и давай жить другим". Эти лозунги помогают избежать тяжелых моментов на первых этапах выздоровления", - рассказывает Штульман.

Эти правила, по его словам, особенно актуальны на первом этапе, когда человек только прекратил употреблять алкоголь, а его окружение - друзья или родные - продолжают пить, создавая тем самым соблазн.

"Сомневаешься — не ходи. Чувствуешь себя неуютно — уходи"

Врач-психотерапевт Центральной клинической больницы Управления делами президента России Денис Хоряев соглашается со Штульманом. По его словам, чувство вовлеченности в сообщество выздоравливающих и взаимная поддержка очень важны для восстановления.

"Программы вроде "12 шагов" у "Анонимных алкоголиков", Smart Recovery, семейные клубы трезвости, различные групповые психотерапевтические программы и прочие могут быть очень эффективными, поскольку они предоставляют структуру социальной поддержки и методы работы над собой. Люди чувствуют, что они не одиноки в своей борьбе, у них есть возможность делиться своими историями и стратегиями жизни с зависимостью", - говорит он.

***

Потеря работы стала для Артема тем событием, которое что-то поменяло в его отношении к алкоголю: "У меня в голове как будто что-то щелкнуло. Я несколько дней сидел в своей комнате и плакал. Друзей нет, девушка ушла. С работы уволили. Единственное, что мне хотелось в тот момент — уйти из жизни. Хорошо, что в этот момент домой вернулась мама, которая увидела, что я собирался сделать. Она обняла меня и начала плакать. Мы проплакали вместе несколько часов. После мама посмотрела на меня и попросила обратиться за помощью, и никогда больше не пить. Я начал искать информацию в интернете. "Кодироваться" я не хотел, потому что видел, что моему отцу это не помогло. Хотя наверняка есть успешные примеры, не спорю. Нашел в интернете психотерапевта, который специализировался на лечении алкоголизма. Без особых ожиданий связался с ним. Начали работать. Первое время созванивались онлайн два раза в неделю. Он объяснял мне, что такое алкоголизм, почему я стал алкоголиком и что могу сделать для себя. А потом он порекомендовал сходить хотя бы ради интереса на собрания "Анонимных алкоголиков".

"Это лучшее, что я мог для себя сделать"

Групповая поддержка — это то, что мне было нужно, потому что самый большой риск на первом этапе — это остаться один на один со своей болезнью. Поначалу было страшно. Я совсем не понимал, как жить. Как жить без алкоголя. Но общаясь с другими выздоравливающими, увидел, что, оказывается, можно жить без спиртного. И эта жизнь даже лучше, чем с ним. Более полноценная. Мне больше не нужен алкоголь, чтобы чувствовать себя уверенно, радостно. У меня появились новые друзья. Новая работа. Я понял, кто я и чего хочу от жизни. Появился смысл. Прошло уже пять лет, как не пью, и это, наверное, самое лучшее, что я мог для себя сделать".

***

Алкогольная зависимость — это хроническое заболевание, для которого характерны периоды ремиссии и обострения. Человек, который прекратил употреблять спиртное, может рассматриваться как находящийся на стадии ремиссии. При этом даже после длительного периода трезвости остается высокая восприимчивость к алкоголю и риск срыва. Всего одна доза спиртного может обострить влечение, привести к отказу от прежних целей и в результате вернуть к употреблению алкоголя. Поэтому перестать пить — это хоть и ключевой момент, без которого ничего не получится, но цель лечения — это не излечение, а выздоровление. На практике это означает, что человек, который бросил пить, должен постоянно изучать в себе проявление болезни и работать над собой, чтобы не возвращаться к употреблению алкоголя.

"Цель — не излечение, а выздоровление"

Об этом же говорит и двенадцатишаговая программа "Анонимных алкоголиков", объясняет специалист по лечению зависимостей Александр Штульман. По его словам, это программа не размышлений, а действий. Она нужна не для того, чтобы просто бросить пить, а для того, чтобы прекратить употреблять и решить проблемы, которые в трезвом состоянии мешают чувствовать себя полноценно и жить комфортной жизнью. Научиться быть честным с собой и избавиться от дефектов характера: от злости, обид, страхов, нерешительности или, наоборот, от отсутствия здравомыслия.

Штульман подчеркивает, что избавление от алкогольной зависимости — это работа на всю жизнь: "Есть такое понятие — "сухой пьяница". Это человек, который прекратил употреблять, но не занимается изменением себя. Вся его цель — не пить. Но человек слишком сложное существо, чтобы поставить цель в жизни не пить и только этим заниматься. Человек предназначен для других вещей, более интересных, полноценных. Для этого надо выздоравливать, искать в себе болезнь, опережать её. И делать так, чтобы болезнь не утащила назад. В этом ничего страшного нет. Это трудно, но это выполнимая задача".

Денис Нарыльнев для "ТВ Центра"