Сервису "По пути" исполнилось три года. За это время им воспользовались почти 2 миллиона пассажиров в пяти поселениях ТиНАО и Инновационном центре "Сколково".

Заказать автобус очень просто. Достаточно зайти в приложение "Московский транспорт". Машина приедет на выбранную остановку и довезет до места. Проезд можно оплатить по банковской карте, как и в городском транспорте. Также действуют льготы для школьников, студентов и пенсионеров по карте москвича. Автобус малой вместимости, но весьма комфортный, с индивидуальным освещением, зарядками и столиками.

"Нет холостых пробегов, нет ненужных остановок на пустых павильонах, где нет пассажиров. Автобус следует только туда, где его ждут, где есть запросы", - говорит Николай Асаул, генеральный директор ГУП "Мосгортранс".