Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Овны

Держите телефон при себе, если у вас есть секреты! И будьте готовы к тому, что может открыться неприятная информация или тайна любимого человека, друга, партнера.

Тельцы

Будьте бдительны и не игнорируйте любые сигналы вашего тела. Сегодня Солнце и Лилит могут дать подсказку о процессах, которые скрыто протекают в вашем организме.

Близнецы

Вы можете столкнуться с неожиданными поворотами в личной жизни или в увлечениях. Следите за своей реакцией – не слишком ли вы драматизируете происходящее?

Раки

Возможно, пришло время раскрыть семейные тайны или обсудить давно назревшие болезненные вопросы с близкими. Будьте готовы к эмоциональным разговорам.

Львы

Львам следует быть осторожнее с входящей информацией – не все знания сегодня полезны. Записываться на учебу и покупать курсы звезды точно не советуют.

Девы

Пришло время отдавать долги. Вы, как и любой другой человек, могли забыть, что не вернули кому-то деньги или вещь, взятую в долг – не постесняйтесь их вернуть.

Весы

К событиям дня нужно отнестись внимательно: Солнце соединяется с Черной Луной в вашем знаке. От соблазнов и негативных мыслей спасут духовные практики.

Скорпионы

Если хотите обнаружить завистников и недоброжелателей, внимательно наблюдайте за окружающими. Не торопитесь их разоблачать, просто мотайте на ус!

Стрельцы

На горизонте могут появиться люди, встречи с которыми вы точно не ждали. Если такое произойдет, подумайте, какая кармическая связь осталась между вами.

Козероги

Вы столкнетесь с неожиданными вызовами или тайнами на работе. Козерогам - руководителям полезно вспомнить о том, что они не всегда были начальниками.

Водолеи

Мистический день готов изменить ваше представление о мире. Вы можете узнать что-то важное о глобальных темах, религиозных организациях или целых странах.

Рыбы

Рыбам придется столкнуться с таким явлением как неблагодарность: чужая или ваша. Даже если будет больно и неприятно, примите это как жизненный урок.