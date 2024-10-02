Дмитрий Медведев стал главой совета директоров "Ростелекома"

Совет директоров ПАО "Ростелеком" избрал своим председателем зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

"Состоялось первое заседание нового состава совета директоров ПАО "Ростелеком", избранного на годовом общем собрании акционеров 16 сентября 2024 года. Председателем совета директоров компании избран заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев", - приводит официальное сообщение компании РИА Новости.

На заседании также были сформированы четыре комитета совета директоров (по стратегии, по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту), определен их состав и председатели. Однако имен членов комитетов компания не приводит, отмечает "Интерфакс".

Ранее совет покинули вице-премьер Дмитрий Чернышенко и спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Меж тем Дмитрию Медведеву продемонстрировали работу эффективных систем поражения малоразмерных беспилотников российские разработчики. Зампред Совбеза посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области. Медведеву показали, в частности, такие машины, как "Тайфун-ПВО" и "Деривация". Также зампред Совбеза смог оценить эффективность улучшенных установок ЗУ-23. Все эти системы на полигоне поразили имитационные мишени-беспилотники.