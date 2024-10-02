Захарова: Москва не видит смысла в стратегическом диалоге с Вашингтоном

Мария Захарова категорично ответила на вопрос о возможности переговоров с Америкой по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. Она убеждена, что переговоры с США по вопросам контроля над ядерными вооружениями сейчас были бы лишены смысла и непродуктивны, а на перспективу Москва не видит смысла в стратегическом диалоге с Вашингтоном, если не будет вестись комплексная работа над общим снижением уровня конфликтности в отношениях, передает РИА Новости.

Ранее Мария Захарова прокомментировала ракетный удар Ирана по Израилю. "Полный провал администрации Байдена на Ближнем Востоке", - заявила она. По мнению официального представителя МИД России, невнятные заявления Белого дома демонстрируют полную беспомощность в разрешении кризисов. Захарова отметила, что усилия Блинкена привели к десяткам тысяч жертв и тупику.

Россия глубоко обеспокоена развитием событий в Ливане после нескольких дней террористических кибератак и ударов израильской авиации, ранее заявил Мария Захарова. Она отметила: начало широкомасштабной военной операции имело бы самые разрушительные последствия для безопасности всего Ближнего Востока.