Путин посетил индустриальный парк "Руднево"

В среду президент России Владимир Путин приехал в индустриальный парк "Руднево", сообщает пресс-служба Кремля.

Министр просвещения Сергей Кравцов доложил главе государства о развитии системы среднего профессионального образования.

Уточняется, что Путина также сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

Как сообщает ТАСС, Путин открыл площадку подготовки колледжей.

Также президент и мэр пообщались со студентами техникума и выпили кофе в буфете.