Путин и Собянин открыли площадку практической подготовки колледжей Москвы в "Руднево"

Владимир Путин открыл площадку подготовки колледжей в индустриальном парке "Руднево". Здесь будут готовить специалистов авиационной промышленности.

Начали с кофе-брейка: в студенческой столовой Владимир Путин и Сергей Собянин выпили кофе из бумажных стаканчиков. Учиться в "Руднево" будут операторы беспилотных систем, машиностроения и электроники. Уже в этом году программу освоят три тысячи студентов из 15 колледжей Москвы. Задача по развитию среднеспециального образования в стране масштабная. Сейчас 80 процентов программ обучения практикоориентированы. Две тысячи предприятий вложили средства в современные лаборатории для подготовки студентов, им выдают стипендии и оплачивают летнюю практику, порядка 29 тысяч в месяц. Поэтому конкурс на некоторые специальности достигает 9 человек на место. На рынке труда существенный дефицит рабочих рук.

Собянин: Из всего дефицита кадров, который есть, СПО сегодня требуются 75 процентов. При этом специалистов с высшим образованием в Москве мы готовим 63 процента. А СПО всего 18 процентов, остальные по коротким программам. Путин: То есть дефицит 75 процентов, а готовим 18? Собянин: Да. Явный дисбаланс. Поэтому приняли решение активно развивать систему СПО.

Мэр Москвы доложил президенту, что в ближайшие пять лет в городе планируется вдвое увеличить количество учащихся в колледжах. До 2027 года в учреждениях среднего профессионального образования полностью обновят все мастерские и лаборатории, возведут кампусы общей площадью 400 тысяч квадратных метров. А учебную программу в колледжах будут стараться сократить, чтобы студенты смогли быстрее приступить к работе.

В парке "Руднево", по словам мэра, создано первое инновационное образовательное пространство для практи­ческой подготовки квалифицированных кадров. Студенты будут непосредственно контактировать со своими будущими работодателями. Это позволит учащимся отрабатывать профессиональные навыки в условиях реального производства.