Пугачева переезжает жить к Орбакайте

Отечественные знаменитости массово покидают Израиль на фоне вооруженного конфликта с Ливаном и атак Ирана. Так, Алла Пугачева со своим мужем, иноагентом Максимом Галкиным, например, уезжает в Америку — к дочке Кристине Орбакайте, сообщает телеграм-канал SHOT.

Сообщается, что молодой супруг Примадонны целиком убрал из своего гастрольного тура Израиль. Сначала он уехал с Пугачевой на Кипр, где у них имеется элитная недвижимость, но уже на этой неделе они планируют отправиться в Европу, а оттуда в Штаты.

Кроме того организаторы готовятся к отмене осенних спектаклей актера иноагента Анатолия Белого и выступлений иноагента Михаила Шаца.

Также перебрался в Америку лидер группы "Машина времени" иноагент Андрей Макаревич. Музыкант делится в личном блоге, как устраивает винные вечера в Нью-Йорке.