Путина и Собянина напоили кофе из бумажных стаканчиков

В Сети распространилось видео, как президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин пьют кофе в буфете индустриального парка "Руднево". На кадрах видно, как юноша и девушка готовят в специальной машине напиток для высокопоставленных посетителей. Получив стаканчик с ароматным кофе, российский лидер сделал первый глоток. Затем Сергей Собянин попробовал напиток из своего бумажного стаканчика. После этого президент и мэр Москвы, поблагодарив обслуживших их студентов, продолжили беседу. Видеозапись выложили в Telegram-канале Кремля.