Диктор Татьяна Судец: "Ведущие любят только себя на экране, а на зрителей им наплевать"

Татьяна Судец пришла работать на телевидение еще в 1972 году. Она была одной из самых востребованных ведущих. Ее тетю Таню в программе "Спокойной ночи, малыши!" обожали миллионы зрителей. Сейчас Судец уже не так много работает, однако внимательно следит за тем, что происходит на отечественном телевидении.

В частности, легендарный диктор раскритиковала современные сериалы, где, по ее мнению, "уже в начале знаешь, каким будет конец". Досталось от Судец и нынешним ведущим.

"Если раньше мы любили зрителя, то сейчас ведущие любят только себя на экране, а на зрителей им наплевать. Ведущего сейчас волнует только то, как он одет, как он смотрится в кадре, как говорит. Это неправильно!" - заявила Татьяна Судец в беседе с "Миром новостей".

По мнению ведущей, нынешнему телевидению не хватает интересных и познавательных передач и новых лиц. Судец отметила, что много ездит по фестивалям, где встречает талантливых и ярких молодых артистов, однако по ТВ таких почему-то не показывают.

"Взять хотя бы шоу "Голос". Где сегодня его победители?" - задала риторический вопрос ведущая.