Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в "Рудневе"

Аромат кофе такой, что мимо пройти не смогли даже президент и мэр. А ведь это всего лишь буфет для студентов колледжей, где они могут отдохнуть после насыщенных занятий на площадке практической подготовки в парке "Руднево". Готовить специалистов здесь будут по самым востребованным направлениям: электроника, машиностроение, автоматизация производства и авиационная промышленность. Причем сразу так, что из колледжа можно сразу выйти на производство.

Путин: Это очень важно. Это у нас очень долго не получалось. Чтобы приходили люди подготовленными, чтобы начинать работать по-настоящему. Собянин: Стандарты были одни, создавались другими людьми, реально требовались на производстве третьи, учили четвертые. Сейчас выстроили систему в единую цепочку.

Оснащение соответствует оборудованию действующих производств, а учебные программы разработаны с учетом потребностей будущих работодателей. Первое, что заинтересовало президента, - это лаборатория беспилотных авиационных систем. Здесь учат всему. От сборки и программирования до пилотирования и ремонта. Полный цикл. При этом ребята занимаются и разработкой собственных моделей. Как не похвастаться этим перед президентом?

Путин: Работа военных корреспондентов, как мы знаем, связана с большим риском. И если этот риск будет минимизирован в результате применения вашей техники, то это очень хорошо. Спасибо большое.

А в неприметной соседней лаборатории - линия контроля качества. На высокоточном оборудовании ребята сверяют все сделанные детали с чертежами. Профессия контролеров качества как никогда востребованная. Причем настолько, что студенты уже совмещают учебу с работой.

Даже токарные станки здесь такие, на которых молодежь с удовольствием работает. Автоподача, цифровой индикатор. В другой лаборатории учат программировать промышленных роботов.

Первокурсники из политехнического колледжа имени Годовикова на этой площадке практической подготовки - всего лишь первую неделю. Но уже успели освоиться. В лаборатории управления техническими процессами все завязано на практику.

Местная гордость - коллаборативный робот. То есть такой, который может работать совместно с человеком. Не все производства можно полностью автоматизировать. Например, фармацевтические, где нужно аккуратно перемещать флаконы или колбы. Такие роботы безопасны. Если вдруг человек к нему прикоснется, он сразу остановится.

Эта образовательная площадка рассчитана в первую очередь на подготовку высококлассных специалистов для предприятий - резидентов индустриального парка "Руднево".

"Сюда будут приходить больше 15 колледжей на обучение. Именно для профессиональной подготовки, нарабатывать навыки. Ни один колледж не может себе позволить иметь такую материально-техническую базу", - отметил Евгений Коломиец, мастер производственного обучения на площадке практической подготовки индустриального парка "Руднево".

"Сейчас большой кадровый голод. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы максимально быстро адаптировать ребят к производственной деятельности, погрузить их в специфику нашего производства. И работа на оборудовании, на станках, которые размещены здесь, позволяет сократить этот период. Максимально плавно их адаптировать к рабочей деятельности", - говорит Елена Агибалова, руководитель учебного центра московского машиностроительного завода "Авангард".

В столице система среднего профессионального образования совершенствуется постоянно. Сегодня Сергей Собянин заявил, что в течение пяти лет количество учащихся и выпускников колледжей увеличится в два раза, город в них заинтересован как никогда.