В пунктах отбора Приморья наблюдается значительный поток добровольцев

Окопатьcя как можно быстрее во время атаки противника и тем самым повысить свои шансы на выживание – один из навыков, которому обучают военных. На полигоне в Приморье - те, кто только заключил контракт с Министерством обороны и готовится отправиться в зону Специальной военной операции. Одни из них имеют армейский опыт, другие впервые знакомятся с военным делом. Обучение, в условиях максимально приближенных к реальным боевым действиям, контрактники проходят не менее двух недель.

Инструкторы - те, кто уже не раз был в зоне специальной военной операции. Сейчас отрабатывают задачи более, чем по 20 направлениям.

Желающие заключить контракт приходят ежедневно, говорят в пункте отбора. И среди них не только жители Приморья. Александр приехал во Владивосток из Кемеровской области.

"Я уже ходил добровольцем, и кто там был, тот уже не может своих ребят оставить. Я дома все свои дела доделал и вот еду опять. Друг у меня был из Владивостока, говорит, эта хорошая часть, поэтому я решил отсюда заходить", - говорит он.

Оформление документов занимает несколько часов. Сразу в пункте отбора кандидаты в военнослужащие проходят первичный медицинский осмотр.

"У нас во Владивостоке одна из конкурентоспособных выплат, которая составляет 1 миллион 200 тысяч рублей", - рассказал Руслан Нуриев, офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту.

Сейчас в Приморье для участников специальной военной операции действует 35 мер социальной поддержки. Среди них - компенсации за медицинские и коммунальные услуги, повышение профессиональной квалификации, путевки для оздоровительного отдыха и другие.