Западные партнеры уведомили киевский режим о том, что он не получит части обещанной военной поддержки. Венгрия заблокировала инициативу об отправке странами ЕС инструкторов и советников для подготовки личного состава ВСУ. А Польша не смогла сформировать так называемый украинский легион из-за отсутствия желающих в нем служить. Зато Вашингтон заявляет, что активно обсуждает поставки Киеву дальнобойных ракет. Такие планы называют бесполезными американские эксперты, которые отмечают новые успехи российской армии и теперь прямо говорят о ее значительном превосходстве на поле боя.

Подробности - в репортаже Александры Сергомасовой.