Пентагон призвал НАТО обновить ВПК

Помощник американского министра обороны по делам международной безопасности Селест Уолландер выступила на международном форуме по вопросам безопасности в Варшаве. По ее словам, министерство обороны США считает необходимым всем членам НАТО провести обновление военно-промышленного комплекса (ВПК), чтобы выдержать противостояние с Россией.

Кроме того, она отметила, что странам альянса необходимо ускорить сроки модернизации, в том числе путем заключения контрактов с частными производителями, передает ТАСС.

Ранее новый генсек НАТО Марк Рютте назвал приоритеты альянса. Как оказалось, он поддерживает курс на эскалацию. "Приоритет - усилить нашу поддержку Украины и приблизить ее к НАТО. Ее законное место - в Североатлантическом альянсе. Без сильной, независимой Украины не может быть прочной безопасности в Европе", - заявил Рютте. Кроме того, рост оборонных расходов - еще один, кроме переживаний о Киеве, приоритет нового генсека.