Небензя выдал неутешительные данные о Ближнем Востоке

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал сложившуюся ситуацию после обострения отношений между Израилем, Ливаном и Ираном.

"К сожалению, ближневосточный регион буквально на наших глазах скатывается в пучину новой большой войны, а Совет Безопасности лишь беспомощно наблюдает за этим", - констатировал Небензя.

Он высказал уверенность, что ликвидация лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы приведет к катастрофическим последствиям для Ливана и всего Ближнего Востока. По мнению Небензя, Израиль понимал, на что шел, и все равно решился на конфронтацию, сообщает ТАСС.

"На израильскую сторону ложится вся полнота ответственности за последовавшую эскалацию ее последствий, в том числе для населения Израиля", - констатировал Василий Небензя.

Напомним, накануне, 1 октября, Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что это была самооборона Тегерана в соответствии с Уставом ООН. Дипломат указал на то, что мишенями стали только военные объекты, но не гражданская инфраструктура или мирные населенные пункты.