Расстроенная Муцениеце сбежала от репортеров после встречи с Прилучным

Несмотря на то, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись несколько лет назад, бывшие супруги продолжают выяснять отношения. Вначале актриса подала в суд, требуя увеличения алиментов на сына Тимофея и дочь Мию. Потом актер предъявил встречный иск, требуя решить, с кем будут жить дети.

Сегодня, 2 октября, состоялось судебное заседание по этому делу, и на сей раз в зале присутствовали и Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Причем артист после заседания, которое длилось более пяти часов, еще нашел в себе силы пообщаться с представителями прессы. Он отметил, что в этой ситуации в первую очередь думает о детях, но всех подробностей пока рассказать не может.

А вот Агата Муцениеце пробежала мимо журналистов, не проронив ни слова. Как передает телеграм-канал Super, актриса выглядела расстроенной. Она быстро села в автомобиль и уехала.