Кейт Миддлтон вернулась к работе после борьбы с раком

Британская принцесса Уэльская Кэтрин вернулась к своим рабочим обязанностям. Об этом стало известно благодаря официальной страничке венценосной особы в запрещенной сети "Инстаграм". Там появились свежие фотографии Кейт Миддлтон и ее супруга, принца Уильяма.

Будущая королева-консорт Великобритании предстала перед общественностью в строгом костюме бордового цвета и бежевой кофте. Образ завершали распущенные длинные волосы. На фото отметился и супруг Кейт Миддлтон. В последнее время принц Уильям отращивает бороду, поэтому на снимке предстал с внушительной щетиной на лице.

В комментариях многочисленные подписчики пришли в восторг от увиденного и рассыпались в комплиментах красоте и силе Кейт, а также выразили пожелания крепкого здоровья.

Отметим, что недавно Кэтрин выступила с официальным заявлением, что ей удалось победить рак. С онкологическим заболеванием она боролась последние несколько месяцев. О своем смертельно опасном недуге Кейт рассказала миру в марте после нескольких недель самых грязных и возмутительных слухов и разговоров.