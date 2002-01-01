Оксана Федорова: "Приходится много работать, чтобы сохранять себя в идеальной форме"

Оксана Федорова завоевала престижный титул, став "Мисс Вселенной", в 2002 году. С тех пор прошло 22 года, однако бывшая модель до сих пор может похвастаться великолепной внешностью. Причем Оксана не делает секрета из того, как ей удается оставаться такой красивой.
"Все просто - любовь к себе и любовь к публике. Еще важны вдохновение и внутреннее освобождение. Ведь так называемая харизма находится внутри нас. И нужно найти способ ее достать, проявить", - убеждена Федорова.
При этом она все прекрасно про себя понимает и не занимается самообманом. Оксана не скрывает, что для того, чтобы оставаться в форме, приходится прилагать куда больше усилий, чем 20 с лишним лет назад.
"Сейчас мне приходится много работать, чтобы сохранять себя в идеальной форме. Я нацелена на это, поэтому в моей жизни есть и фитнес, и танцы. Они помогают держать боевой заряд... У меня есть хороший совет для всех девушек: даже если плохое настроение, все равно подходим к зеркалу, делаем прическу и макияж. И смотрим, как мир вокруг улучшается!" - заявила Оксана Федорова "Миру новостей".