Любовь Успенская сообщила о пропаже дочери

Любовь Успенская придерживается мнения, что ее единственную наследницу могли похитить из-за того, что она часто ездила в ДНР и ЛНР. Виталий Бородин заявил, что артистка обратилась к нему за помощью, передает телеграм-канал Mash. По его словам, дочь Успенской уже пять дней не выходит на связь, сообщает телеграм-канал Baza.

Ранее в беседе с журналистами Любовь Успенская сообщила, что ее дочь не выступает с ней потому, что попала в больницу после падения в ванной. Якобы Татьяна серьезно травмировалась, и ее ожидало полное обследование.

Напомним, что несколько лет назад Любовь Успенская попала в серьезный переплет из-за Плаксиной. Татьяна приняла участие в одном шоу, в котором обвинила мать в многолетнем давлении и абьюзе. Вскоре выяснилось, что Плаксина зависима от запрещенных веществ. После интервью Татьяна тоже пропадала, но быстро выяснилось, что она покинула Россию и перебралась в Америку к отцу.

К счастью, Успенской и Плаксиной удалось наладить отношения, Татьяна прошла серьезную реабилитацию и даже побывала у пластического хирурга, ведь она выбила зубы и сломала челюсть, когда попала в загадочную катастрофу на Коста-Рике.

Восстановившись, Татьяна стала петь вместе с матерью. Впрочем, сейчас в Сети ходят слухи, что исчезновение Плаксиной связано с тем, что она будто бы "сорвалась".