Дипломат Попов: "Израиль бросил беспрецедентный вызов мировому сообществу"

После иранской атаки Мария Захарова сказала, что это грандиозный провал американской администрации. Американцы действительно привыкли сеять хаос, провоцировать конфликты. Не долгие годы, а долгие десятилетия они считали, что любым хаосом и любым конфликтом они могут управлять. Но здесь, кажется, что-то вышло из-под контроля. Вишенка на торте: Израиль Кац, глава израильского МИДа, персоной нон грата назначил Антонио Гутерриша, генерального секретаря ООН. Это же вызов всему мировому сообществу. И Израилю это все равно сойдет с рук.

Ситуацию вокруг Израиля в эфире программы "События. 25-й час" прокомментировал Вениамин Попов, чрезвычайный и полномочный посол, кандидат исторических наук.

"Израиль бросает просто беспрецедентный вызов всему международному сообществу. Особенно ООН. Израиль был создан по решению ООН, а теперь он говорит: "Видите, ООН нехорошая" и так далее. Но все это происходит именно потому, что все эти разрушения, огромное количество жертв происходит из-за действий Израиля, но они прикрываются, поощряются и поддерживается американцами. Иначе бы маленький Израиль не осмелился бросать такой беспрецедентный вызов всему мировому сообществу. К чему идет Израиль? Вот он сейчас нанес удар по "Хезболле". Иранцы ответили. Посмотрите, как сразу все изменилось. Когда все раньше, чем прикрывались американцы, выгораживая Израиль, и говорили, что он имеет право на самооборону. Когда Иран сказал: "Мы тоже ответили, потому что у нас тоже есть"... Никто не имеет права. Только один Израиль и Соединённые Штаты. Все остальные, они должны быть чуть ниже, понимаете? Они вообще, ну как это они? Куда они? Это, знаете, как у Оруэлла: "Все равны, но некоторые равны более других".