Любовь Успенская просит помощи в поиске дочери Татьяны Плаксиной

Сегодня, 2 октября, стало известно о пропаже единственной дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной. Якобы наследница королевы шансона уже несколько дней не выходит на связь. Встревоженная артистка теряется в догадках, что могло произойти с ее кровиночкой.

"Дорогие мои друзья, у меня горе! Я приехала только что из Баку, пропала моя дочь Таня! Я не могу ее найти. Ее телефоны остались дома, мне страшно, потому что Таня может быть замешана с поездкой в ДНР, ЛНР", - вышла на связь с общественностью встревоженная Успенская.

Едва не плачущая певица предположила и другой вариант развития событий. "Или ее, может быть, где-то дилеры, наркоманы нашли", - предположила артистка.

Она рассказала, что была на гастролях, а Татьяна Плаксина, как следует из слов певицы, находилась дома. Однако работники ничего не могут определенного сказать относительно причины исчезновения единственной дочери Успенской. Якобы они ничего не видели.