Любовь Успенская просит помощи в поиске дочери Татьяны Плаксиной

Сегодня, 2 октября, стало известно о пропаже единственной дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной. Якобы наследница королевы шансона уже несколько дней не выходит на связь. Встревоженная артистка теряется в догадках, что могло произойти с ее кровиночкой.
"Дорогие мои друзья, у меня горе! Я приехала только что из Баку, пропала моя дочь Таня! Я не могу ее найти. Ее телефоны остались дома, мне страшно, потому что Таня может быть замешана с поездкой в ДНР, ЛНР", - вышла на связь с общественностью встревоженная Успенская.
Едва не плачущая певица предположила и другой вариант развития событий. "Или ее, может быть, где-то дилеры, наркоманы нашли", - предположила артистка.
Она рассказала, что была на гастролях, а Татьяна Плаксина, как следует из слов певицы, находилась дома. Однако работники ничего не могут определенного сказать относительно причины исчезновения единственной дочери Успенской. Якобы они ничего не видели.
"Я сейчас в таком недоумении, в панике, я боюсь, что она в руках шантажистов, потому что она дочь известной певицы. Помогите тот, кто, может быть, видел или знает что-нибудь о ней, пожалуйста, любая информация поможет нам!" - приводит слова Любови Успенской телеграм-канал Super.