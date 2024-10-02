Первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл на выступлении в Вашингтоне выразил надежду на скорое начало дипломатического урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

"В конечном счете, думаю, есть осознание, что часть этого потребуется решать за столом переговоров. Надеюсь, что в какой-то момент в не столь отдаленном будущем окажемся в каком-то дипломатическом взаимодействии", - приводит слова Кэмпбелла РБК.

Меж тем издание The Guardian опубликовало статью, в которой говорится, что Америке пора начать принуждать Израиль и Украину к деэскалации. Что касается Киева, то очередного "вечного конфликта" в регионе можно избежать, просто срезав западную поддержку. По мнению автора материала, Владимир Зеленский до сих пор выступает с нереалистичным планом по возвращению всех потерянных Украиной территорий. Киевский режим не желает предпринимать существенные шаги для прекращения огня. В такой ситуации сокращение поддержки может быть единственным вариантом избежать новой бесконечной войны, убежден обозреватель.