Назван виновник теракта в Израиле

Военное крыло палестинского движения ХАМАС взяло на себя ответственность за атаку, произошедшую 1 октября в южном районе Тель-Авива. При этом боевики пригрозили, что "в ближайшие несколько дней в Израиле произойдут" новые нападения, которые, по их словам, совершат жители палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан, передает ТАСС.

Напомним, двое преступников открыли огонь по мирным жителям на трамвайной остановке. Вскоре они были нейтрализованы израильской полицией. Однако жертв избежать не удалось. В результате теракта семь человек были убиты, еще 16 получили ранения.

Ранее армия Израиля объявила о начале наземной операции на юге Ливана. Сообщалось, что операция, которая носит название "Северные стрелы", будет проводиться параллельно с боевыми действиями в Газе и на других участках.

Кроме того 1 октября Иран атаковал Израиль ракетами. Позднее этот удар страна объяснила ответными мерами на убийство лидера "Хезболлы" Насраллы.