Борис Джонсон: Елизавета II "откладывала свою смерть" ради нового правительства

Любите сказки про принцев и королев? В определённом возрасте все любят, а некоторые – и всю жизнь. Сказка ложь, да в ней намёк, точнее интрига. Один из главных интриганов политического манежа, бывший премьер Борис Джонсон снова на арене - с мемуарами, в которых раскрывает тайны королевской семьи. Кто ж откажется такое прочитать?

Бурную реакцию вызвало заявление бывшего премьера Бориса Джонсона о том, что у Елизаветы II был рак костей.

Джонсон тепло вспоминает о королеве, даже несколько снисходительно, выкладывая фантастическую историю. Газеты тут же подхватили эту дичь. Оказывается, Елизавета сознательно не уходила из жизни. До последнего. Из-за него, Бориса.

"Она всё лето знала, что умрёт, но была настроена держаться, чтобы выполнить последний долг: проследить за мирной и организованной передачей власти от одного правительства следующему".

Елизавета II решила покинуть этот мир лишь после того, как Джонсон передал кресло премьера надёжному человеку и намекнул королеве: пора. Премьером стала бездарная Лиз Трасс, сумевшая продержаться на своём посту всего-то полтора месяца. Выгнали с позором.

Весельчак, пройдоха, любитель выпить и повеселиться, Джонсон выступает в новом амплуа - сентиментальный герой, которого до слез трогали слова королевы, её мудрые советы. Вспоминает Борис, как Елизавета сказала ему во дворце Балморал: "Нет смысла в горечи". И тут Джонсон совсем перестал горевать.

Пока вся Британия сидела по домам во время ковид-изоляции, премьер, воодушевлённый словами королевы, устраивал в своей резиденции попойки с узким кругом избранных, чтобы горечи не было. Сентиментальный малый, поющий дифирамбы ушедшей королеве, на самом деле лепит памятник себе, любимому.

Играть героя, отойдя от дел, вообще занятие увлекательное и необременительное. Борис наш, оказывается, не только пьянки на Даунинг-стрит устраивал, в сомнительные танцы пускался и врал парламенту. Этот парень, оказывается, ни в чём не уступал Супермену. Британские газеты, захлебываясь от восторга пишут: Джонсон планировал вооружённое вторжение в Нидерланды. Хитрые голландцы зажали 5 миллионов доз вакцины от COVID-19, которые Джонсон хотел отбить силой. Военные советники отговорили.

Ну, главный подвиг - визит к Зеленскому, наказ - воевать до последнего украинца. Заграница вам поможет. Именем Джонсона даже улицу в Киеве назвали. От Украины остается всё меньше. Это ж новый барон Мюнхгаузен, который своими байками и фантазиями готов весь мир очаровать и обвести вокруг пальца.

Читайте мемуары. Там в действительности всё не так как на самом деле.