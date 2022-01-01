Путин назначил Жогу полномочным представителем президента в УФО

Артем Жога сменил Владимира Якушева в должности полпреда президента на Урале. Соответствующий указ подписан главой государства и опубликован на сайте Кремля.

В 2022 году Артем Жога стал командиром батальона "Спарта". И вскоре началась его политическая карьера. Он был участником инициированной президентом образовательной программы "Время героев". И в ее рамках прошел практические стажировки под руководством лучших управленцев страны.

В сентябре 2023 года он избрался в состав парламента ДНР по списку "Единой России" и стал его председателем. Артем Жога был одним из трех сопредседателей предвыборного штаба Владимира Путина. К настоящему моменту уже 10 участников программы "Время героев" получили новые назначения на общественные должности.

Путин в Кремле провел встречу с Жогой, отметив, что тот многое сделал для Донбасса и для России в целом. Должность полпреда президента в УФО - большая и важная работа, там много предприятий ОПК, добавил глава государства.