ПВО отразила массированную атаку дронов ВСУ на российские регионы

Массированную атаку украинских беспилотников на российские регионы отразили силы противовоздушной обороны минувшей ночью. Перехвачено 113 дронов, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО уничтожили 73 дрона ВСУ над Белгородской областью. Еще 25 беспилотников ВСУ сбито над Воронежской, 14 – над Курской и один БПЛА – над Брянской областями.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил об уничтожении одного дрона ВСУ над Старым Осколом. Легкое ранение получила местная жительница, от госпитализации она отказалась. Падающие обломки беспилотника посекли кровли, фасады и заборы трех частных домов.