Пожар в театре в Хабаровске охватил 4 тысячи квадратных метров

Хабаровский краевой музыкальный театр охвачен огнем — локализовать пламя удалось на площади 4 тысячи квадратных метров. Такие данные приводит в четверг, 3 октября, региональный главк Министерства чрезвычайных ситуаций России.

По предварительной версии, театр вспыхнул из-за детонации газовых баллонов — их применяли при ремонтных работах в здании.

Из-за пожара обрушилась кровля над фойе театра, затем — фасад и наружная стена здания. Во время тушения возгорания взорвалось несколько баллонов с газом. К ликвидации огня привлекли свыше 60 человек и 15 единиц техники.

Пострадали три человека, одну пострадавшую пришлось отправить в больницу.

Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин лично руководит работой оперштаба по ликвидации чрезвычайной ситуации. Губернатор заверил, что театр обязательно восстановят, сообщает ТАСС.

Чтобы не мешать работе сотрудников МЧС и обезопасить население, движение всех видов транспорта в Хабаровске по улице Карла Маркса от улицы Дикопольцева до улицы Льва Толстого было временно перекрыто.

Региональное управление Следственного комитета России уже отчиталось о возбуждении уголовного дела по факту пожара.