Подразделения группировки "Юг" улучшили тактические позиции в районе Константиновки и Часова Яра. Полностью освобождено от неонацистов село Верхнекаменское Донецкой народной Республики.

Под Угледаром точечные удары по позициям ВСУ нанесли операторы дронов бригады морской пехоты Тихоокеанского флота из Камчатского края. Беспилотники запускают, как можно ближе к линии боевого соприкосновения, постоянно меняя частоты, чтобы не дать противнику создать помехи для видеосигнала.

А на Авдеевском направлении по врагу бьют артиллеристы группировки "Центр", получив координаты, реактивные системы залпового огня "Ураган" выдвигаются на позиции и 220-миллиметровыми снарядами поражают скопление живой силы и техники боевиков.