Кадры из Курской области. Небо над приграничьем патрулируют истребители Су-35. Лётчики надёжно прикрывают экипажи наших бомбардировщиков и штурмовиков, которые наносят удары по позициям неонацистов в этом районе.

Бойцы группировки "Север" не только выдавливают врага, но и оказывают гуманитарную помощь жителям курских деревень, где остались только пожилые одинокие люди. Мотострелки привозят самое необходимое туда, куда пока не могут добраться гражданские волонтёры.

"Вот сегодня мы по мере возможности, мимо проезжая, привезли сюда продукты питания, воду, средства гигиены. Поэтому мы будем оказывать помощь населению. Это наши люди, это наша земля. Военнослужащий, он всегда делится с мирным жителем и хлебом, и водой, и своим кровом, и одеждой. Это было всегда, испокон веков. Это наша традиция, нашего русского воинства", - говорит заместитель командира полка с позывным "Политолог".