Канада и страны Северной Европы работают над созданием объединения для противодействия активности России и Китая в Арктическом регионе. Об этом рассказала канадский министр иностранных дел Мелани Жоли.

Как отмечает Bloomberg, по задумке авторов этой идеи, коалиция "исключит Россию" как угрозу для Запада в Арктике, а также "даст возможность для общей координации обороны, разведки и обеспечения кибербезопасности".

Для обсуждения "диалога по безопасности в Арктике" главы МИД Канады, Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании встречались в канадском городе Икалуит. Они договорились обсудить инвестиции в арктический регион и изучение технологий двойного назначения "противников".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Запад уже и не скрывает, что цель по отношению к нашей стране — нанесение ей стратегического поражения. Это делают "руками нелегитимного неонацистского киевского режима, но уже готовят и Европу к тому чтобы и она бросилась в самоубийственную авантюру".

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова предупреждала, что развязанная Соединенными Штатами и НАТО гибридная война против России угрожает вылиться в качественно новый и угрожающий всему миру формат — прямое столкновение ядерных держав.