Аэропорт Казани временно закрыт

Аэропорт Казани с шести утра временно не принимает и не отправляет рейсы.

В Росавиации причиной ограничений назвали "обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов". По данным СМИ, есть угроза беспилотников.

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности.

В настоящий момент на вылет задержаны семь рейсов, в том числе международные. На прилет задерживаются шесть внутренних рейсов, сообщили в АТОР.

В ночь на 3 октября над территорией России сбили 113 беспилотников, про Татарстан в сводке Минобороны на утро четверга ничего не говорилось.