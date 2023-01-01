Осужденного за сожжение Корана Журавеля обвинили в госизмене

Осужденному за поджог Корана Никите Журавелю грозит новый срок за государственную измену.

По версии следствия, Журавель через мессенджер предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины, сообщили в Генеральной прокуратуре. В марте 2023 года он отправил видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику Вооруженных сил России и самолеты военного назначения.

Дело для рассмотрения направили в Волгоградский областной суд, передает ТАСС. По статье о госизмене Журавелю может грозить пожизненный срок.

Акт сожжения священной для мусульман книги Журавель устроил в мае 2023 года перед мечетью в Волгограде. После того, как его допросили, он признался, что действовал по указанию украинских спецслужб, ему обещали 10 тысяч рублей.

Расследовало уголовное дело следственное управление СК России по Чеченской Республике. В феврале 2024 года суд приговорил Журавеля к 3,5 года колонии общего режима. Молодой человек частично признал свою вину и заявил, что не думал о последствиях.