Силы ВСУ попали в огневой мешок под Лисичанском

Группировка Вооруженных сил Украины под Лисичанском в ЛНР попала в огневой мешок, сформированный ВС России. Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, это стало возможным в результате освобождения населенного пункта Верхнекаменское.

По словам Марочко, в результате успешных действий российских войск украинская группировка в районе Белогоровки и западнее Лисичанска оказалась в полуокружении. Российские войска устроили боевикам ВСУ огневой мешок: ВС России простреливают практически все пути отступления противника.

Бойцы Южной группировки войск освободили Верхнекаменское в ДНР 2 октября. Теперь наименьшее расстояние между подразделениями российских войск, которые берут в окружение вооруженные формирования Украины, составляет около 8 километров, передает ТАСС.